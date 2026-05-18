Addio al re della moda di Calvairate | infarto ai concerti dei Pooh

È deceduto il noto stilista di Calvairate, colpito da un infarto durante un concerto dei Pooh. La vittima, conosciuta nel quartiere, si trovava tra il pubblico quando si sono verificati i problemi di salute. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma non sono riusciti a salvarlo. Nel frattempo, si scopre come un venditore di guide telefoniche abbia costruito un’attività di successo, partendo da zero. I momenti salienti dei soccorsi sono stati documentati e condivisi sui social network.

? Punti chiave Come ha fatto un venditore di guide telefoniche a creare un impero?. Cosa è successo esattamente durante i minuti cruciali dei soccorsi all'Arena?. Chi prenderà le redini della catena di negozi dopo la scomparsa?. Perché la morte di questo imprenditore segna la fine di un'epoca?.? In Breve Funerali mercoledì 20 maggio presso la parrocchia San Pio V di Calvairate.. L'azienda conta oggi sei negozi con sede in corso XXII Marzo.. La gestione passerà alla moglie Angela Gentile e ai figli Riccardo e Alessandro.. Percorso iniziato negli anni '70 con una boutique in piazza Imperatore Tito.. L’imprenditore Roberto Leon, conosciuto a Milano con il nome di Roberto Leonetti, è deceduto sabato 16 maggio all’Arena di Verona dopo un infarto durante il concerto dei Pooh. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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È morto l'imprenditore Roberto Leon (Leonetti): ha avuto un infarto durante un concerto dei PoohIl suo cuore ha smesso di battere durante il concerto dei Pooh all’Arena di Verona, la sera di sabato 16 maggio.

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