È scomparso il professore noto per aver lasciato la carriera nelle forze dell'ordine per dedicarsi all'insegnamento e all'impegno sociale. La sua vita ha visto un passaggio dalla divisa dei Carabinieri alla scuola, dove ha insegnato per molti anni. La sua fede religiosa e il suo coinvolgimento nel Partito Comunista sono stati elementi centrali della sua vicenda umana e politica. La sua figura ha rappresentato un ponte tra ambiti diversi, unendo servizio pubblico e impegno ideologico.

? Domande chiave Come ha fatto a passare dalla divisa dei Carabinieri alla cattedra?. Quali legami univano la sua fede religiosa all'impegno nel Partito Comunista?. Perché il suo lavoro in fabbrica ha segnato la sua carriera?. Cosa lo rendeva un protagonista così amato nel gruppo Amanti del freddo?.? In Breve Ex carabino e operaio Angelini, laureato in storia medievale a Bologna.. Volontario Caritas da vent'anni, coordinatore Scuola Italiano e attivo alla Casa Zaccheo.. Militante PCI sezione Tina Modotti e sindacalista USB per la giustizia sociale.. Funzioni religiose martedì 19 maggio ore 10:00 presso chiesa San Francesco alle Scale.. Il professor Paolo Forotti, noto in tutta la città come Pallì, è venuto a mancare nelle scorse ore all’età di 63 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al prof. Forotti: dalla divisa alla cattedra, un uomo del sociale

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