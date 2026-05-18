Addio a Sergio Tassinari storico fondatore della macelleria di via Cerchia | La gente non entrava solo per comprare
Forlì si commuove per la scomparsa di Sergio Tassinari, fondatore della nota Macelleria Tassinari di via Cerchia. La sua attività, aperta negli anni passati, rappresentava un punto di riferimento per molti clienti del quartiere. La sua presenza aveva contribuito a creare un rapporto di fiducia con la clientela, che spesso entrava nel negozio anche solo per scambiare due parole o salutare. La sua morte ha lasciato un vuoto nel tessuto commerciale e sociale della zona.
Forlì piange la scomparsa di Sergio Tassinari, pilastro del commercio locale e storico fondatore dell'omonima Macelleria Tassinari di via Cerchia. La sua partenza lascia un vuoto profondo non solo nel cuore della sua famiglia, ma nell’intera comunità forlivese, che per oltre mezzo secolo ha visto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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