Addio a Sergio Tassinari storico fondatore della macelleria di via Cerchia | La gente non entrava solo per comprare

Forlì si commuove per la scomparsa di Sergio Tassinari, fondatore della nota Macelleria Tassinari di via Cerchia. La sua attività, aperta negli anni passati, rappresentava un punto di riferimento per molti clienti del quartiere. La sua presenza aveva contribuito a creare un rapporto di fiducia con la clientela, che spesso entrava nel negozio anche solo per scambiare due parole o salutare. La sua morte ha lasciato un vuoto nel tessuto commerciale e sociale della zona.

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