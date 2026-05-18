Addio a Samuele Nava | muore a 28 anni l’atleta azzurro in moto

È morto a 28 anni l’atleta azzurro in moto. L’incidente si è verificato in via Como, dove si sono verificati i primi rilievi sulla dinamica dello schianto. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause della perdita di controllo del veicolo. La vittima, originaria di una città del nord Italia, era conosciuta nel mondo dello sport motoristico. La polizia sta analizzando i reperti e ascoltando testimoni per ricostruire con precisione quanto accaduto.

? Domande chiave Come è avvenuta la dinamica dello schianto in via Como?. Quali sono i dettagli sulle cause della perdita di controllo?. Chi erano i protagonisti del percorso sportivo del giovane atleta?. Come reagirà il mondo dell'atletica a questa improvvisa scomparsa?.? In Breve Incidente avvenuto sabato notte intorno alle ore 01:00 in via Como a Valmadrera.. Tripla vittoria italiana nel 2013 tra 2.000 metri, campestre e mountain running.. Medaglie internazionali ottenute ad Arco nel 2014 e 2016 e a Smolyan nel 2015.. Cordoglio espresso dal presidente Fidal Stefano Mei e dalla società Atletica Lecco.. Il tragico incidente avvenuto a Valmadrera nella notte di sabato ha strappato alla vita Samuele Nava, promessa del mountain running italiano, che all’età di 28 anni è deceduto dopo uno schianto con la sua motocicletta in via Como. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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