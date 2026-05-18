Addio a don Pierluigi Sartorel | Con la sua fede ha segnato e accompagnato molte persone

Da trentotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella diocesi di Bolzano si piange la scomparsa di don Pierluigi Sartorel, sacerdote e missionario, deceduto domenica 17 maggio 2026 all'età di 79 anni. Originario di Bolzano, aveva dedicato gran parte della sua vita al lavoro in Brasile. La sua presenza e il suo impegno avevano accompagnato molte persone nel corso degli anni. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra i fedeli e le comunità che aveva incontrato nel suo percorso missionario.

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Grave lutto nella diocesi di Bolzano. Don Pierluigi Sartorel, missionario bolzanino attivo in Brasile, è morto domenica 17 maggio 2026 all’età di 79 anni.Divenne sacerdote nel 1973 in Alto Adige e per quattro anni fu cooperatore a Laives. Nel 1977 si trasferì in Brasile dove per quasi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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