Addio a don Luigi Fornari per cinquantatré anni alla guida della parrocchia di Sant' Anna
È scomparso all’età di 98 anni don Luigi Fornari, che ha guidato la parrocchia di Sant’Anna per cinquantatré anni. Nato a Pianello, è stato ordinato presbitero il 7 giugno 1952. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra i fedeli e le comunità che ha servito nel corso degli anni. La parrocchia ha già comunicato che i funerali si terranno nei prossimi giorni.
Si è spento all'età di 98 anni don Luigi Fornari. Nato a Pianello è stato ordinato presbitero il 7 giugno 1952. Lo stesso anno è nominato vicario parrocchiale della parrocchia di Santa Brigida. Nel 1957 ha assunto l’incarico di insegnante e di formatore nel Seminario Vescovile di Piacenza. Nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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