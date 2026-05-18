Addio a don Luigi Fornari per cinquantatré anni alla guida della parrocchia di Sant' Anna

È scomparso all’età di 98 anni don Luigi Fornari, che ha guidato la parrocchia di Sant’Anna per cinquantatré anni. Nato a Pianello, è stato ordinato presbitero il 7 giugno 1952. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra i fedeli e le comunità che ha servito nel corso degli anni. La parrocchia ha già comunicato che i funerali si terranno nei prossimi giorni.

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