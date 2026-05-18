Adani spiega perché Conte non dura più di 2 anni in un club | Ti entra dentro e lascia morti

Il futuro dell’allenatore nel club partenopeo continua a essere al centro delle discussioni, con molte voci che ipotizzano un rapporto destinato a durare poco. Un analista ha commentato che il tecnico, nel corso della sua carriera, tende a restare circa due anni in una squadra, spiegando che il suo modo di lavorare può portare a un esaurimento sia per sé che per il gruppo. Questa dinamica, secondo l’esperto, si traduce in un ciclo in cui si dà tutto fino allo svuotamento.

Il nodo del futuro di Conte a Napoli ha alimentato la discussione su una costante della carriera del tecnico: "Ti spreme e poi finisce". E quando Cassano sente il nome di Allegri sbotta: "Sarebbe come con Rudi Garcia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ADANI DIFENDE CONTE da TUTTI:CHI LO CRITICA E' UN CO***ONE! NAPOLI-FIORENTINA VIVA EL FUTBOL

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