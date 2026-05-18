Acri Resistenza | Eventi sportivi sì ma senza isolare residenti e negozi
Nel centro storico della città si sono tenuti recentemente alcuni eventi sportivi, attirando numerosi partecipanti e spettatori. La gestione di questi eventi ha coinvolto diverse attività commerciali e residenti, con alcuni che hanno riscontrato difficoltà a causa di chiusure temporanee e maggiori afflussi di persone. Gli organizzatori hanno ribadito l’intenzione di promuovere iniziative sportive, ma hanno anche sottolineato la necessità di adottare misure che evitino di isolare o disturbare la quotidianità di residenti e negozi durante le manifestazioni.
"Ospitare degli eventi sportivi nella nostra città è una attività meritoria e promozionale oltre che un volano economico corroborante, ciononostante è necessario porre in essere alcune misure necessarie, diversamente si rischia di produrre un danno anziché un beneficio. La nota riguarda i negozi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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