Acri Resistenza | Eventi sportivi sì ma senza isolare residenti e negozi

Nel centro storico della città si sono tenuti recentemente alcuni eventi sportivi, attirando numerosi partecipanti e spettatori. La gestione di questi eventi ha coinvolto diverse attività commerciali e residenti, con alcuni che hanno riscontrato difficoltà a causa di chiusure temporanee e maggiori afflussi di persone. Gli organizzatori hanno ribadito l’intenzione di promuovere iniziative sportive, ma hanno anche sottolineato la necessità di adottare misure che evitino di isolare o disturbare la quotidianità di residenti e negozi durante le manifestazioni.

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