Negli ultimi giorni si è ampliata la schiera di rappresentanti regionali e nazionali che esprimono il loro sostegno alla candidatura di Leonardo Tosoni come sindaco. La discussione pubblica si concentra sempre più su questa figura e sulla sua corsa elettorale, con dichiarazioni di appoggio provenienti da diversi livelli istituzionali. Intanto, un politico regionale ha commentato le recenti polemiche legate ai partiti, affermando che non si devono demonizzare.

Si allunga a dismisura la lista di esponenti della Regione e del governo centrale che sostengono fieramente la candidatura a sindaco di Leonardo Tosoni. Sabato, alla affollata cena elettorale all’Hotel Royal, era molto atteso l’intervento del presidente della Regione, Francesco Acquaroli, arrivato a sorpresa insieme al ministro Francesco Lollobrigida. E, ieri mattina, si è aggiunta la visita della ministra per la disabilità, Alessandra Locatelli per un incontro partecipato, anche da rappresentanti di associazioni del terzo settore. Ma, inutile nasconderlo, le più attese erano le parole del presidente Acquaroli che, nella sua giunta regionale, ha l’ex sindaco di Fermo ma, nella città capoluogo di provincia un’alleanza civici – centrodestra non è stata possibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acquaroli: "I partiti non vanno demonizzati"

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