Acoustic Night 2026 | Beppe Gambetta e tre talentuosi ospiti statunitensi sul palco del Teatro Chiesa

L’evento Acoustic Night 2026 si svolge al Teatro Chiesa, con tre serate già quasi esaurite. Il protagonista è un noto chitarrista e compositore genovese, che da più di vent’anni richiama pubblico proveniente da tutta Europa. Sul palco si alterneranno anche tre artisti statunitensi che proporranno musica acustica, creando un’atmosfera di incontro e condivisione. La manifestazione si concentra sulla valorizzazione del suono acustico e sulla gioia di ascoltare dal vivo.

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