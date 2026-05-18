Acoustic Night 2026 | Beppe Gambetta e tre talentuosi ospiti statunitensi sul palco del Teatro Chiesa

Da genovatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’evento Acoustic Night 2026 si svolge al Teatro Chiesa, con tre serate già quasi esaurite. Il protagonista è un noto chitarrista e compositore genovese, che da più di vent’anni richiama pubblico proveniente da tutta Europa. Sul palco si alterneranno anche tre artisti statunitensi che proporranno musica acustica, creando un’atmosfera di incontro e condivisione. La manifestazione si concentra sulla valorizzazione del suono acustico e sulla gioia di ascoltare dal vivo.

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Tre serate già quasi sold out per celebrare il suono acustico e la gioia dell’incontro, una cifra distintiva del chitarrista e compositore genovese Beppe Gambetta che da oltre un quarto di secolo fa convergere pubblico da tutta Europa nella sala Ivo Chiesa del Teatro Nazionale di Genova.Note e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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