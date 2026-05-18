Acea premia gli studenti di GenerAzioni per il Futuro | vincono Roma e Nocera Inferiore

Gli studenti dell'ITIS Galilei di Roma e dell'IIS Guglielmo Marconi di Nocera Inferiore (Salerno) hanno vinto la nona edizione di "GenerAzioni per il Futuro", il programma di formazione scuola lavoro di Acea spa. Le premiazioni si sono tenute il 18 maggio 2026, nell'ambito di un percorso che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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