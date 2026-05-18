A9 salta una delle chiusure notturne previste ma resta confermato lo stop tra Como e Chiasso
Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 maggio, sulla A9 tra Como e Chiasso, è stato annullato uno degli interventi di chiusura programmati. Tuttavia, la chiusura tra Como Centro e Chiasso rimane confermata. La modifica riguarda le chiusure notturne lungo l’autostrada Lainate-Como-Chiasso, con variazioni rispetto al piano originario. Le autorità hanno comunicato il cambiamento senza specificare le ragioni di questa variazione nel calendario degli interventi notturni.
A9, salta una delle chiusure notturne previste tra Como e la tangenzialesottotitolo: Resta invece confermato lo stop tra Como Centro e Chiasso nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 maggio Cambia il programma delle chiusure notturne sull’autostrada Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. È stata. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: A9, nuova serie di chiusure notturne: stop tra Como Centro e Chiasso e verso Milano
Arriva l’esodo svizzero: traffico da bollino rosso sulla A9 tra Como e Chiasso, chiusure e piano anti-codeL’ondata di traffico dalla Svizzera verso il Lago di Como e l’Italia è già attesa da giorni, ma ora arriva anche il piano speciale per evitare il...
Autostrada A9, una nuova settimana di chiusure notturneNuova settimana di annunciate chiusure notturne sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, ... espansionetv.it
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COMO CENTRO-LOMAZZO NORD VERSO LAINATEA9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COMO CENTRO-LOMAZZO NORD VERSO LAINATERoma, 2 maggio 2026 - Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per ... trasporti-italia.com