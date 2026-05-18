A9 salta una delle chiusure notturne previste ma resta confermato lo stop tra Como e Chiasso

Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 maggio, sulla A9 tra Como e Chiasso, è stato annullato uno degli interventi di chiusura programmati. Tuttavia, la chiusura tra Como Centro e Chiasso rimane confermata. La modifica riguarda le chiusure notturne lungo l’autostrada Lainate-Como-Chiasso, con variazioni rispetto al piano originario. Le autorità hanno comunicato il cambiamento senza specificare le ragioni di questa variazione nel calendario degli interventi notturni.

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