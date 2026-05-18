Tra le 18 e le 19 maggio, le rampe dell'autostrada A4 a San Donà saranno chiuse durante le ore notturne. Questa chiusura riguarda alcuni blocchi previsti sui percorsi principali, senza indicazioni di eventuali deviazioni temporanee. I conducenti diretti verso Venezia o Trieste dovranno seguire percorsi alternativi indicati dalle segnalazioni stradali, che potrebbero comportare variazioni nelle uscite abituali. Non sono state comunicate modifiche specifiche alle uscite di accesso e uscita durante il periodo di blocco.

? Domande chiave Quali percorsi alternativi dovranno seguire i conducenti per evitare il blocco?. Come cambieranno le uscite per chi viaggia verso Venezia o Trieste?. Dove si concentreranno i restringimenti di carreggiata tra Meolo e San Donà?. Quando inizieranno i nuovi lavori di rifacimento del manto stradale?.? In Breve Chiusura rampe San Donà dalle 21 di lunedì 18 alle 06 di martedì 19 maggio.. Percorsi obbligati via Meolo-Roncade per Venezia o San Stino e Cessalto per Trieste.. Restringimento corsia tra Meolo e A57 tra domenica 17 e martedì 19 maggio.. Lavori segnaletica verso Trieste in corso tra Lisert e Redipuglia senza blocchi totali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A4, blocchi notturni a San Donà: chiuse le rampe tra il 18 e 19 maggio

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