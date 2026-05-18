A1 Milano-Napoli lavori ai viadotti | chiusura per il casello di Colleferro Tutte le informazioni

Da frosinonetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per i viaggiatori che percorrono l'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto a sud della Capitale, sono previste nuove opere di manutenzione ai viadotti. Questi lavori comportano la temporanea chiusura del casello di Colleferro, con modifiche alla viabilità che interesseranno il traffico in entrambe le direzioni. Le autorità hanno annunciato che queste misure saranno in vigore per un periodo limitato, al fine di consentire i lavori di manutenzione e garantire la sicurezza sulla strada.

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Nuovi cantieri e modifiche temporanee alla viabilità in arrivo per i viaggiatori che percorrono l'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto a sud della Capitale. Al fine di garantire i massimi standard di sicurezza della rete stradale, sono stati programmati interventi tecnici che interesseranno lo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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