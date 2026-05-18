Durante un normale viaggio, tre persone sono state fermate dalle forze dell’ordine mentre erano a bordo di un’auto. Sui loro mezzi sono stati trovati ecstasy, hashish e sostanze stimolanti chiamate catinoni. Secondo quanto riferito, i soggetti cercavano semplicemente un autogrill con musica degli anni ’90, ma sono finiti sotto controllo. Le forze dell’ordine hanno sequestrato le sostanze e avviato le procedure legali previste. La vicenda si è svolta in una zona di passaggio lungo la strada statale.

AREZZO – Dovevano probabilmente fermarsi per un caffè e una Rustichella, invece si sono ritrovati direttamente ospiti dello Stato italiano. Due uomini di 39 e 52 anni sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Battifolle dopo un controllo nell’area di parcheggio Crocina, lungo l’A1, trasformata per qualche minuto nel rave del 2022 a Poti. Gli agenti hanno fermato una Mercedes Classe B con targa estera che, già dall’atteggiamento degli occupanti, pareva emanare quella classica atmosfera da “tranquilli agenti, abbiamo solo quattro droghe diverse nel bagagliaio”. E infatti, sotto la moquette del vano bagagli, è spuntato un assortimento che neanche il reparto caramelle di un rave del 2003. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A1, fermati con ecstasy, hashish e catinoni: “Si cercava solo un autogrill con playlist anni ’90”

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