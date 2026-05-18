A Viterbo apre la sample sale di Benedetta Bruzziches | pezzi unici in vendita e sconti fino al 70%
A Viterbo, dal 21 al 23 maggio, si terrà una vendita speciale dedicata alle creazioni della designer di borse Benedetta Bruzziches. La sample sale offre pezzi unici in vendita con sconti fino al 70 per cento. L’evento si svolge in un’unica sede e presenta una selezione di accessori realizzati dalla stilista, con la possibilità di acquistare modelli esclusivi a prezzi ridotti. La vendita rappresenta un’occasione per gli appassionati di moda di scoprire le creazioni di Bruzziches in un contesto dedicato.
Dal 21 al 23 maggio a Viterbo è in programma un evento interamente dedicato alle borse della designer Benedette Bruzziches. Per l'occasione la bottega, infatti, apre le sue porte al pubblico mettendo in vendita una selezione di pezzi di campionario con sconti fino al 70 per centro: prototipi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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