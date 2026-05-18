A Vallinfreda la Festa di Primavera | escursioni bambini e cucina locale
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Domenica 24 maggio 2026, la località "Le Aie" di Vallinfreda, in provincia di Roma, ospiterà la terza edizione della Festa di Primavera. L'evento, organizzato dalla pro loco in collaborazione con gli allevatori del territorio, punta a valorizzare il patrimonio naturalistico locale e le tradizioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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