Durante la finale di Amici 2026, il cantante Lorenzo Salvetti ha superato inaspettatamente il ballerino Alessio di Ponzio, considerato il favorito della competizione. La vittoria è arrivata con la consegna della coppa dell’edizione 25 del talent show condotto da Maria De Filippi. La gara si è svolta davanti a un pubblico dal vivo e a milioni di telespettatori, con i concorrenti impegnati in diverse esibizioni che hanno deciso le sorti del premio finale.

L orenzo Salvetti ha vinto Amici 2026 fra lo stupore di tutti, portando a casa la coppa dell’ edizione 25 del talent show condotto da Maria De Filippi. Per lui, anche il montepremi da 150 mila euro in gettoni d’oro. Dopo mesi di sfide, lacrime, prove durissime ed esibizioni da standing ovation, il pubblico a casa ha decretato il suo vincitore tramite televoto, rendendo la serata finale – trasmessa in diretta su Canale 5 – un concentrato di emozioni forti. “Amici” di Maria De Filippi: i vincitori dal 2001 a oggi X Leggi anche › Le anticipazioni sulla finalissima di “Amici 25” di stasera: chi vincerà? Amici 2026, il vincitore è Lorenzo Salvetti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A sorpresa, il cantante Lorenzo Salvetti ha battuto in finale il favoritissimo ballerino Alessio di Ponzio

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