A scuola di buon cibo oltre 2mila studenti in piazza Cavalli con Coldiretti

Oltre duemila studenti si sono radunati in piazza Cavalli per partecipare a “A scuola di buon cibo”, un progetto di educazione alimentare promosso da Coldiretti Emilia Romagna, Donne Coldiretti e Coldidattica. L'iniziativa, arrivata all'edizione 20252026, si è concentrata sul tema “La Dieta Mediterranea, espressione di gusto e salute”. La partecipazione ha segnato un record rispetto alle scorse edizioni, coinvolgendo studenti in attività dedicate alla conoscenza delle tradizioni culinarie e dei principi di un'alimentazione equilibrata.

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