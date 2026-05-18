A scuola di buon cibo oltre 2mila studenti in piazza Cavalli con Coldiretti
Oltre duemila studenti si sono radunati in piazza Cavalli per partecipare a “A scuola di buon cibo”, un progetto di educazione alimentare promosso da Coldiretti Emilia Romagna, Donne Coldiretti e Coldidattica. L'iniziativa, arrivata all'edizione 20252026, si è concentrata sul tema “La Dieta Mediterranea, espressione di gusto e salute”. La partecipazione ha segnato un record rispetto alle scorse edizioni, coinvolgendo studenti in attività dedicate alla conoscenza delle tradizioni culinarie e dei principi di un'alimentazione equilibrata.
Il progetto di Educazione alla Campagna Amica taglia il traguardo dell'edizione 20252026. Un anno da record per l'iniziativa firmata Coldiretti Emilia Romagna, Donne Coldiretti e Coldidattica, che ha messo al centro il tema: “La Dieta Mediterranea, espressione di gusto e salute”. L'iniziativa ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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