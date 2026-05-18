A San Severo la Coppa dei Campioni di biliardo paralimpico

A San Severo si svolge una competizione di biliardo paralimpico, con la partecipazione di alcuni dei migliori talenti del settore. La gara si terrà nel corso di un fine settimana e vedrà i giocatori impegnati in partite che mettono in evidenza abilità, tecnica e concentrazione. La manifestazione rappresenta un'occasione per assistere a sfide di alto livello e per apprezzare le capacità degli atleti coinvolti nel torneo.

Il grande biliardo paralimpico approda a San Severo. I migliori talenti si sfideranno in un weekend all'insegna della precisione, della tecnica e della pura passione sportiva. Sabato 23 e domenica 24 maggio l'asd Billiards International ospiterà la Coppa dei Campioni paralimpica, specialità 5. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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