A Roma offerte straordinarie per festeggiare il prestigioso Volkswagen Award 2026

A Roma è in arrivo un'Open Week dedicata alle promozioni sulla gamma Volkswagen, pensata per chi desidera acquistare un'auto nuova o usata. Durante questa settimana speciale, sono disponibili numerose offerte su diversi modelli, tra cui veicoli a km zero e aziendali. Sono inoltre presenti circa mille occasioni di veicoli di tutte le marche, con condizioni particolarmente vantaggiose. La promozione coincide con la celebrazione del Volkswagen Award 2026, un riconoscimento prestigioso per il marchio.

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