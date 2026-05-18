A Roma la sfida sulla sostenibilità

A Roma si sta svolgendo un evento dedicato alla sostenibilità, dove viene assegnato un prestigioso riconoscimento internazionale. Questo premio va a imprenditori, ricercatori e aziende che si sono distinti per il loro impegno verso pratiche più responsabili e rispettose dell’ambiente. La cerimonia mira a evidenziare i progetti e le iniziative che promuovono un approccio più sostenibile nel mondo del lavoro e nelle comunità locali. L’obiettivo è riconoscere chi si impegna a migliorare la gestione aziendale in chiave ecologica e sociale.

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Vira verso l’Italia il Nobel per la sostenibilità destinato a qualificare imprenditori, studiosi, ma anche imprese per il loro percorso verso una gestione sostenibile del business e rispettosa dell’ambiente, ma anche delle comunità nelle quali questo business si concretizza. È questo il segnale scaturito oggi a Roma dal convegno “A World in Balance” organizzato dalla Nobel Sustainability Trust in collaborazione con l’Associazione Mosaikon di Roma che raggruppa alcune fra le più importanti personalità in tema di sostenibilità di gestione imprenditoriale proiettata verso un rispetto dell’ambiente e delle persone. A lanciare la sfida, che. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A Roma la sfida sulla sostenibilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giustizia e Welfare, la sfida della sostenibilità del sistema Sullo stesso argomento Premier League di Roma la Fijlkam punta sulla sostenibilitàDal 13 al 15 marzo al PalePellicone arriverà la Premier League di Roma, uno dei principali e importanti appuntamenti sportivi della stagione nonché... Green Game 2026: a Roma la sfida della sostenibilità incorona i nuovi campioni del ricicloArezzo, 3 aprile 2026 – Green Game 2026: a Roma la sfida della sostenibilità incorona i nuovi campioni del riciclo: Isis “Valceresio” di Bisuschio... La Roma vince 2 a 0 il Derby. A decidere la sfida la doppietta di #Mancini, goleador di giornata, di testa. La contemporanea sconfitta della #Juventus in casa contro la #Fiorentina regala il sorpasso alla Roma che vola al quarto posto Champions a 70 punti, se x.com Allungare la sfida reddit Derby e tennis a Roma senza disordini: la città ha retto la sfidaIl weekend sportivo si è concluso senza incidenti, con l’attenzione poi spostata sulla finale di tennis e sulla presenza massiccia dei tifosi di Jannik Sinner. Applausi all'arrivo del presidente Matta ... rainews.it Jannik Sinner torna in campo a Roma: oggi la sfida contro Alexei Popyrin, orario e dove vederlaTorna protagonista al Foro Italico Jannik Sinner. Lunedì 11 maggio, il numero uno azzurro affronta Alexei Popyrin nel match valido per il terzo turno ... funweek.it