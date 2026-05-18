A Pozzuoli gli abusi edilizi bloccano la ricostruzione dopo il terremoto

A Pozzuoli, la ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal terremoto è ostacolata da numerosi abusi edilizi. Oltre la metà delle richieste di fondi per le riparazioni riguarda case che presentano irregolarità edilizie. Questa situazione complica le procedure di recupero e rallenta i lavori di ripristino delle strutture colpite dal sisma. Le autorità stanno cercando di gestire le pratiche e di verificare la conformità degli interventi richiesti, mentre i cittadini attendono risposte concrete.

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Oltre la metà delle richieste di fondi per riparare le case nell'area dei Campi Flegrei è stata respinta per irregolarità di cui molti proprietari dicono di non essere a conoscenza A Pozzuoli, nell’area dei Campi Flegrei, più di metà delle oltre 500 famiglie che avevano chiesto fondi pubblici per riparare le case danneggiate dal terremoto del marzo 2025 si è vista respingere la domanda. Nella maggior parte dei casi, i rifiuti sono stati motivati con piccoli abusi edilizi all’interno degli appartamenti – verande chiuse, pareti spostate, finestre aggiunte – che secondo i comitati cittadini risalgono spesso a decenni fa ed esistevano già al momento dell’acquisto, all’insaputa di chi oggi ci abita. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - A Pozzuoli gli abusi edilizi bloccano la ricostruzione dopo il terremoto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Artena, caso Fassa Bortolo: la Procura contesta gli abusi edilizi. Il Comune sospende i cantieriSvolta nella lunga e complessa vertenza legata all'ampliamento dello stabilimento Fassa Bortolo ad Artena, nell'area Lepina a sud della provincia di... Magazzini utilizzati come luogo di preghiera, sanati gli abusi edilizi in via AteneLa vicenda legata ai locali di via Atene 6, che nei mesi scorsi aveva sollevato polemiche a Sassuolo, giunge a una formale risoluzione dal punto di...