La mostra Abitare il Rinascimento. Arredi domestici a Siena dal XV secolo all’epoca della Maniera, è ospitata nelle sale di Palazzo delle Papesse dal 22 maggio all’1 novembre. La ’Giornata Internazionale dei Musei’ che si celebra oggi è davvero il momento ideale per raccontarla. La cornice è quella di una dimora rinascimentale appartenuta a Caterina Piccolomini, sorella di Papa Pio II; è qui che l’esposizione documenta, attraverso più di ottanta opere, la feconda produzione di arte domestica sviluppatasi a Siena tra il XV e il XVI secolo. Arredi come cassoni, spalliere, lettucci, testate di letto, manufatti tessili e suppellettili saranno protagonisti di un percorso che intende restituire la ricchezza e la varietà di una cultura figurativa destinata all’ornamento degli spazi abitativi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A Palazzo delle Papesse arredi nobiliari del XV secolo

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