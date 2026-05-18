A Napoli il primo bar in una scuola gestito da persone con disabilità
A Napoli è stato inaugurato il primo bar gestito da persone con disabilità all’interno di una scuola pubblica italiana. Il locale, denominato Terzo Tempo, rappresenta un progetto pionieristico nel settore scolastico e sociale, offrendo un esempio di inclusione e partecipazione attiva. La gestione del bar coinvolge studenti con disabilità, che si occupano di diverse attività legate alla preparazione e alla somministrazione di cibi e bevande. L’apertura del locale ha attirato l’attenzione di diverse istituzioni e associazioni locali.
Tempo di lettura: 2 minuti Si chiama Terzo Tempo ed è il primo bar gestito da persone con disabilità all’interno di una scuola pubblica italiana. Sarà inaugurato domani, martedì 19 maggio, alle ore 11, a Napoli dall’associazione “La bottega dei semplici pensieri” sorta nel 2012 e attiva nella formazione professionale di giovani con sindrome di Down e lievi deficit cognitivi. Terzo Tempo nasce all’interno dell’Istituto superiore Francesco Saverio Nitti in viale John Fitzgerald Kennedy, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. “È il terzo capitolo – spiegano i promotori in una nota – di un percorso che la Bottega porta avanti da quasi quindici anni, con un metodo costante: trasformare la formazione in lavoro reale, e il lavoro in autonomia”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
A NAPOLI NASCE IL PRIMO BAR GESTITO INTERAMENTE DA DISABILI
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