A Napoli il primo bar in una scuola gestito da persone con disabilità

A Napoli è stato inaugurato il primo bar gestito da persone con disabilità all’interno di una scuola pubblica italiana. Il locale, denominato Terzo Tempo, rappresenta un progetto pionieristico nel settore scolastico e sociale, offrendo un esempio di inclusione e partecipazione attiva. La gestione del bar coinvolge studenti con disabilità, che si occupano di diverse attività legate alla preparazione e alla somministrazione di cibi e bevande. L’apertura del locale ha attirato l’attenzione di diverse istituzioni e associazioni locali.

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