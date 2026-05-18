A Marotta Omphalos Half Marathon
Bella giornata di sport, solidarietà e inclusione sul lungomare di Marotta con l’8^ e-dizione della "Omphalos Half Marathon", podistica di solidarietà per la consapevo-lezza sull’autismo che ha registrato ai nastri di partenza oltre 650 runner giunti da varie regioni d’Italia per l’ottima organizzazione curata dall’Associazione Omphalos Autismo & Famiglie Odv, a cui è andato il ricavato dell’evento, in collaborazione con l’Avis Mondolfo Marotta. La terza prova del circuito podistico pesarese Uisp "Corre- rexCorrere" ha lanciato un forte messaggio di attenzione verso l’autismo e altre for- me di disabilità con la presenza di due atleti alle prese con il disturbo dell’autismo e la partecipazione di ben 300 persone alla camminata solidale sulla spiaggia "Cammi- niAmo x l’Autismo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Marotta, tutto pronto per la grande manifestazione podistica Omphalos Half Marathon https://www.occhioallanotizia.it/marotta-tutto-pronto-per-la-grande-manifestazione-podistica-omphalos-half-marathon/ - Facebook facebook
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