A Lecco il ministro Comino | il fondatore delle politiche europee della Lega sostiene Francesca Losi

Ieri a Lecco è stato ospite Domenico Comino, ex ministro delle Politiche Europee durante il primo governo Berlusconi, insieme alla moglie Simonetta. La visita si è svolta in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui contenuti dell’incontro. Comino, noto per il ruolo ricoperto in passato, ha incontrato alcune persone nel corso della sua permanenza in città. La visita si è conclusa senza ulteriori eventi o dichiarazioni ufficiali.

Ieri a Lecco è arrivato Domenico Comino, già ministro delle Politiche Europee della Lega nel primo governo Berlusconi, accompagnato dalla moglie Simonetta.Docente appassionato e formatore di generazioni di giovani, alpino e uomo del Nord profondamente legato alla propria terra, Comino è una. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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