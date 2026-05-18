A Latina il patrimonio musicale d' Italia rischia di rimanere in silenzio

A Latina si sollevano preoccupazioni riguardo al potenziale isolamento del patrimonio musicale italiano. Stefano Zanini, portavoce del collettivo musaeMemore, ha segnalato il rischio che questa parte importante della cultura possa cadere nell’oblio. Il collettivo, composto da cittadini, professionisti e artisti locali, si impegna nel promuovere e preservare le tradizioni musicali della regione. La questione è stata portata all’attenzione pubblica attraverso dichiarazioni e iniziative volte a mantenere viva questa eredità culturale.

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