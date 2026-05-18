A Lanciano riapre il parco giochi Orso Bernardo | più sicuro e più inclusivo FOTO

A Lanciano il parco giochi “Orso Bernardo” ha riaperto al pubblico dopo lavori di ristrutturazione. La struttura si presenta con elementi migliorati per garantire maggiore sicurezza ai bambini e un’area più accessibile a tutti. La riapertura è avvenuta questa settimana e sono state rimosse alcune attrezzature obsolete, sostituite con nuove installazioni. La gestione comunale ha comunicato che l’obiettivo principale è offrire un luogo di gioco più sicuro e aperto a bambini di diverse età e capacità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui