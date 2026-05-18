A Lanciano riapre il parco giochi Orso Bernardo | più sicuro e più inclusivo FOTO
A Lanciano il parco giochi “Orso Bernardo” ha riaperto al pubblico dopo lavori di ristrutturazione. La struttura si presenta con elementi migliorati per garantire maggiore sicurezza ai bambini e un’area più accessibile a tutti. La riapertura è avvenuta questa settimana e sono state rimosse alcune attrezzature obsolete, sostituite con nuove installazioni. La gestione comunale ha comunicato che l’obiettivo principale è offrire un luogo di gioco più sicuro e aperto a bambini di diverse età e capacità.
Torna fruibile, in modo più sicuro e inclusivo, il parco giochi “Orso Bernardo” in centro a Lanciano. Dopo poco più di due mesi dall’inizio dei lavori di riqualificazione, resi possibili grazie al contributo regionale di 30.000 euro, riapre al pubblico mercoledì 20 maggio uno dei luoghi più amati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Lanciano, il parco giochi “Orso Bernardo” chiude a marzo per lavori di riqualificazione
Manfredonia, riapre il Parco Giochi dell’OrsoDa sabato 14 marzo il Parco Giochi dell’Orso riapre ufficialmente le sue porte alla comunità.