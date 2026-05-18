A Lanciano il concerto-seminario su Ippolito Sabino e la musica del Rinascimento
A Lanciano, sabato 23 maggio alle 19.30, si svolgerà un evento nella chiesa di Santa Chiara che combina un seminario e un concerto dedicato a Ippolito Sabino e alla musica del Rinascimento. L’appuntamento intitolato “I’ piango, Anima mea” prevede un approfondimento sulla figura del compositore e una performance musicale. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un contesto storico e religioso della città.
Sabato 23 maggio, alle ore 19.30, nella chiesa di Santa Chiara, a Lanciano, si terrà il seminario–concerto I’ piango, Anima mea. La figura di Ippolito Sabino nel contesto del Rinascimento musicale e culturale abruzzese.L’iniziativa si propone di esplorare le radici storiche della musica abruzzese. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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