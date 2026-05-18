A Lambrugo vince il No | bocciata la fusione con Lurago d' Erba
A Lambrugo si è svolto un referendum consultivo riguardante la fusione con Lurago d’Erba. Su un totale di 1.285 persone che hanno partecipato al voto, 545 hanno espresso parere favorevole alla fusione, mentre 740 hanno votato contro. La maggioranza degli elettori ha scelto di mantenere l’attuale autonomia del comune, risultando così bocciata la proposta di unione con Lurago d’Erba. La consultazione si è conclusa con il risultato di 57,6% di voti contrari.
Lambrugo vota No alla fusione con Lurago d'Erba. Su 1.285 votanti al referendum consultivo, 545 hanno votato per il sì (42,4%), mentre 740 per il no (57,6%).Grandissima la soddisfazione del comitato per il No guidato da Michele Catalano: “Oggi i cittadini hanno espresso un voto chiaro. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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