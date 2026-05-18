A Kuqi risponde Galanti Grazie al pareggio la Castelnuovese approda ai play-off regionali

Arezzo, 18 maggio 2026 – La partita di ieri al Fedini di San Giovanni si è conclusa con un pareggio che permette alla Castelnuovese di accedere ai play-off regionali. La sfida ha visto un confronto tra Kuqi e Galanti, con quest’ultimo che ha risposto alle azioni del rivale. La presenza di un pubblico numeroso ha accompagnato l’intero incontro, rendendo l’atmosfera intensa e coinvolgente. La partita ha lasciato sentimenti contrastanti tra i tifosi, con una squadra che si qualifica e un’altra che si ferma ai margini della qualificazione.

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