A Kuqi risponde Galanti Grazie al pareggio la Castelnuovese approda ai play-off regionali
Arezzo, 18 maggio 2026 – La partita di ieri al Fedini di San Giovanni si è conclusa con un pareggio che permette alla Castelnuovese di accedere ai play-off regionali. La sfida ha visto un confronto tra Kuqi e Galanti, con quest’ultimo che ha risposto alle azioni del rivale. La presenza di un pubblico numeroso ha accompagnato l’intero incontro, rendendo l’atmosfera intensa e coinvolgente. La partita ha lasciato sentimenti contrastanti tra i tifosi, con una squadra che si qualifica e un’altra che si ferma ai margini della qualificazione.
Arezzo, 18 maggio 2026 – È una partita che lascia sensazioni opposte quella andata in scena ieri al Fedini di San Giovanni, di fronte ad un pubblico eccezionale, 1.200 spettatori, tra Castelnuovese e Atletico Levane, finale playoff intensa e combattuta fino all’ultimo pallone, chiusa sull’1-1 dopo tempi supplementari. Alla fine festeggiano gli amaranto di mister Simone Sereni, che grazie al miglior piazzamento in campionato strappano il pass per la fase regionale. Ma il risultato racconta solo una parte di una gara viva, nervosa, e ricca di episodi che avrebbero potuto ribaltare l’esito da una parte o dall’altra. L’avvio è tutto di marca Castelnuovese: aggressiva, concreta e subito cinica nel capitalizzare la prima vera occasione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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