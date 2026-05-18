A folle velocità con l' auto all' alt della polizia scende a ferisce poliziotti | arrestato

Da foggiatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 4 maggio a Lucera, un uomo è stato arrestato dopo aver condotto la propria auto a folle velocità e aver investito due agenti di polizia che cercavano di fermarlo. L'incidente è avvenuto all'alt della volante, quando il conducente ha deciso di scendere dall'auto. Gli agenti sono rimasti feriti durante il tentativo di bloccare il veicolo e sono stati portati in ospedale per ricevere cure. L'uomo è stato poi trasferito in carcere.

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La serata del 4 maggio si è conclusa con l'arresto di un soggetto a Lucera da parte degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza locale. L'uomo è ritenuto responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È stato anche deferito in stato di libertà alla magistratura per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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