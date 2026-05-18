A Chieti l' incontro su Ignazio Silone | un abruzzese apolide
A Chieti si è svolto un incontro dedicato alla figura di Ignazio Silone, intellettuale nato in Abruzzo. L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale Teate Nostra, in collaborazione con il dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali e con il Dipartimento di Studi Socio-Economici Gestionali e Statistici dell’università locale. Durante l’appuntamento sono stati approfonditi aspetti della vita e delle opere di Silone, con interventi di studiosi e realtà culturali del territorio. La discussione si è concentrata sulla sua identità e sul ruolo nel panorama letterario e politico italiano.
L’associazione culturale Teate Nostra, in collaborazione con il dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali e con il Dipartimento di Studi Socio-Economici Gestionali e Statistici dell’Università G. d’Annunzio Chieti- Pescara, organizza il ciclo di conferenze “Chieti prima di Chieti - Chieti e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sullo stesso argomento
A Chieti un incontro su “L’Illuminismo abruzzese: Ferdinando Galiani e Melchiorre Delfico”L’associazione culturale Teate Nostra, in collaborazione con il dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali e con il dipartimento di Studi...
Giro d’Italia del made in Italy: a Chieti la tappa abruzzeseIl prossimo 14 maggio si terrà a Chieti, all’interno del Live campus Dromedian, la giornata dedicata al Giro d’Italia del made in Italy, iniziativa...