A chi non mancano le serie tv lunghe da 22 e più episodi?

Negli ultimi anni, le serie televisive con oltre 22 episodi sono diventate un fenomeno diffuso tra gli spettatori. Il modo di fruire le serie è cambiato rapidamente, passando dall’attesa settimanale alla visione continua di più episodi in una volta sola. La pratica del binge watching, che prima veniva considerata un semplice passatempo, si è trasformata in un’abitudine frequente, coinvolgendo un pubblico sempre più vasto. Questa trasformazione ha portato a nuove dinamiche nel consumo di serialità televisiva.

Il nostro consumo delle serie tv è cambiato così all'improvviso, così velocemente e con così tanto entusiasmo, che abbiamo esagerato che il binge watching da guilty pleasure è diventato quasi una malattia. Per certo, è stato un amore intenso ma breve, che oggi troviamo faticoso e indigesto. C’è stato un momento preciso in cui abbiamo smesso di convivere con i personaggi delle serie tv e abbiamo iniziato a fagocitarli. Questo, a spanne, coincide con l’avvento di intere stagioni o blocchi di puntate caricati (e scaricati) su Netflix e poi le altre piattaforme di streaming tutti insieme e in orari improbabili, per poi passare a uno standard di stagioni da otto episodi (piuttosto lunghi) come in una miniserie. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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