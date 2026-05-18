A chi non mancano le serie tv da 22 e più episodi meno lunghi di un' ora?

Negli ultimi anni il modo di guardare le serie tv è cambiato radicalmente, con produzioni di lunghezza superiore ai venti episodi e durate spesso inferiori all’ora. La passione per il binge watching ha portato molti spettatori a seguire più stagioni in pochi giorni, trasformando questa attività in una routine quotidiana. La popolarità di queste serie è cresciuta così rapidamente da influenzare le abitudini di visione, portando a un consumo spesso sproporzionato rispetto alle precedenti modalità di intrattenimento.

Il nostro consumo delle serie tv è cambiato così all'improvviso, così velocemente e con così tanto entusiasmo, che abbiamo esagerato che il binge watching da guilty pleasure è diventato quasi una malattia. Per certo, è stato un amore intenso ma breve, che oggi troviamo faticoso e indigesto. C’è stato un momento preciso in cui abbiamo smesso di convivere con i personaggi delle serie tv e abbiamo iniziato a fagocitarli. Questo, a spanne, coincide con l’avvento di intere stagioni o blocchi di puntate caricati (e scaricati) su Netflix e poi le altre piattaforme di streaming tutti insieme e in orari improbabili, per poi passare a uno standard di stagioni da otto episodi (piuttosto lunghi) come in una miniserie. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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