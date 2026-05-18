A Cannes il weekend ha confermato una verità ormai evidente | dopo i 50 e 60 il red carpet trova le sue interpreti più autorevoli
Durante il weekend a Cannes, si è visto come le attrici sopra i cinquant’anni e i sessant’anni siano diventate protagoniste indiscusse del red carpet. Le loro presenze attirano l’attenzione, con scelte di stile e abbigliamento che catturano l’interesse dei media e del pubblico. È una manifestazione che evidenzia come, in un contesto di fama e bellezza, le donne mature continuino a rappresentare figure di rilievo nel mondo dello spettacolo. La loro presenza si conferma come un elemento centrale di questa edizione.
A Cannes, il weekend ha confermato una verità ormai evidente: dopo i cinquanta e i sessanta, il red carpet trova le sue interpreti più autorevoli. Tra teatralità ed eleganza, Cate Blanchett guida una nuova idea di glamour maturo. Per la première di Garance, Cate Blanchett ha scelto un abito haute couture firmato Givenchy by Sarah Burton. La silhouette fluida, accolta da uno scollo all’americana rigoroso ed elegante, lasciava spazio a ricami floreali di forte impatto visivo, ispirati alle opere dell’artista filippino Olan Ventura. Il contrasto più riuscito era quello tra l’opulenza decorativa del davanti e la schiena completamente nuda, attraversata da una profonda scollatura geometrica. 🔗 Leggi su Amica.it
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