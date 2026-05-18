730 precompilato | occhio alle spese scolastiche per non perdere sconti

Con l’arrivo della dichiarazione dei redditi precompilata, è fondamentale verificare accuratamente le spese scolastiche inserite. In particolare, bisogna prestare attenzione ai costi relativi alla mensa e alle gite, che potrebbero essere registrati in modo errato. Errori o omissioni potrebbero compromettere la possibilità di usufruire di eventuali detrazioni fiscali o sconti previsti per le spese legate all’istruzione dei figli. Per evitare problemi, è consigliabile controllare attentamente i dati forniti prima di inviare la dichiarazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui