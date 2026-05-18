730 precompilato | occhio alle spese scolastiche per non perdere sconti
Con l’arrivo della dichiarazione dei redditi precompilata, è fondamentale verificare accuratamente le spese scolastiche inserite. In particolare, bisogna prestare attenzione ai costi relativi alla mensa e alle gite, che potrebbero essere registrati in modo errato. Errori o omissioni potrebbero compromettere la possibilità di usufruire di eventuali detrazioni fiscali o sconti previsti per le spese legate all’istruzione dei figli. Per evitare problemi, è consigliabile controllare attentamente i dati forniti prima di inviare la dichiarazione.
? Punti chiave Quali spese scolastiche rischi di perdere se non controlli il 730?. Perché i dati della mensa e delle gite potrebbero essere errati?. Come evitare che la digitalizzazione ti faccia perdere le detrazioni?. Cosa succede se invii il modello prima del 14 maggio?.? In Breve Accesso al portale dal 30 aprile e invio definitivo dal 14 maggio 2026.. Scadenza ultima per correzioni e integrazioni fissata al 30 settembre 2026.. Possibilità di inserire manualmente spese per mensa, gite e attività extra scolastiche.. Necessità di incrociare ricevute con dati digitali per evitare perdite di detrazioni.. Dal 30 aprile i contribuenti possono accedere al modello 730 precompilato 2026, ma l’invio definitivo della dichiarazione potrà avvenire solo a partire dal 14 maggio per evitare errori sui dati scolastici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Buongiorno, una volta inviato il mod 730 precompilato, vi verrà proposta in automatico la schermata delle ricevute. Ovviamente lo stesso giorno sotto il CAMPO STATO verrà riportata la dicitura RICEVUTO. Importante: ritornate dopo 2/3 giorni nel menù / ricevu - Facebook facebook
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