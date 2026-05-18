6° Raduno in Strada | i motociclisti conquistano la Campania tra curve natura e musica

Da avellinotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 e 21 giugno 2026 si svolgerà il sesto Raduno in Strada, un evento dedicato ai motociclisti che attraversa diversi paesaggi della Campania. La manifestazione partirà da Montecorvino Pugliano e si concluderà all’Altopiano del Laceno, coinvolgendo appassionati provenienti dalla regione. Durante le due giornate, i partecipanti percorreranno strade di montagna tra curve e natura, accompagnate da musica e momenti di socializzazione. L’evento rappresenta un’occasione per ritrovarsi e condividere la passione per le due ruote.

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Il 20 e 21 giugno 2026, da Montecorvino Pugliano all' Altopiano del Laceno, torna l'appuntamento biker più atteso dell'Irpinia salernitana.L'associazione People Love Laceno, in collaborazione con Kaduya ADS, il Comune di Bagnoli Irpino e il concessionario Moto di Guida (KTM, Husqvarna, GasGas). 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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