5 consigli per ridurre l' eccesso di sale in tavola | quasi nessuno rispetta i limiti raccomandati

In Italia, solo una persona su sei segue le indicazioni giornaliere di sale raccomandate. Sebbene negli ultimi dieci anni si sia verificato un leggero miglioramento, la maggior parte della popolazione continua a superare i limiti consigliati. Questa situazione riguarda sia il consumo di sale aggiunto a tavola che quello presente negli alimenti trasformati. La riduzione dell’assunzione di sale è spesso suggerita come una delle misure per proteggere la salute cardiovascolare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui