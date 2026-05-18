5 consigli per ridurre l' eccesso di sale in tavola | quasi nessuno rispetta i limiti raccomandati
In Italia, solo una persona su sei segue le indicazioni giornaliere di sale raccomandate. Sebbene negli ultimi dieci anni si sia verificato un leggero miglioramento, la maggior parte della popolazione continua a superare i limiti consigliati. Questa situazione riguarda sia il consumo di sale aggiunto a tavola che quello presente negli alimenti trasformati. La riduzione dell’assunzione di sale è spesso suggerita come una delle misure per proteggere la salute cardiovascolare.
Solo un italiano su sei consuma la giusta quantità di sale ogni giorno. Nonostante un lieve miglioramento registrato nell’ultimo decennio, la maggior parte della popolazione continua infatti a superare i livelli raccomandati per la tutela della salute cardiovascolare.A evidenziarlo sono i dati. 🔗 Leggi su Quicomo.it
WARNING for Seniors: 5 Dinner Foods That Quietly Destroy Your Kidneys — Avoid These or Risk Dialysis
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