4 di Sera Minniti parla chiaro | Il rischio di attentati in Italia c' è va monitorato attentamente

Nel fine settimana, un episodio di violenza ha coinvolto una città del paese, riaccendendo le preoccupazioni sulla sicurezza. Durante una dichiarazione pubblica, un rappresentante del governo ha affermato che il rischio di attentati in Italia è presente e richiede un monitoraggio costante. L’attentato di sabato scorso ha suscitato discussioni sulla vulnerabilità delle città italiane e sui pericoli legati al terrorismo, che si sono verificati in molte altre metropoli europee negli ultimi mesi.

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L'attentato accaduto a Modena lo scorso sabato ha sollevato un interrogativo importante sul livello di sicurezza nel nostro paese, riaccendendo ovviamente il timore sul pericolo terrorismo che con quelle stesse modalità ha colpito tante altre città europee. La dinamica è certamente quella: un uomo a bordo di un auto si scaglia contro civili inermi, poi scende e inizia ad accoltellare i passanti. Non è chiaro, al momento, se la matrice sia jihadista ma ciò non esclude che la dinamica sia molto affine. Se ne parlava anche a 4 di sera, programma di approfondimento in onda su Rete 4 e condotto dal giornalista Paolo Del Debbio, dove l'ex ministro degli Interni Marco Minniti ha usato parole chiare sul pericolo in corso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 4 di Sera, Minniti parla chiaro: "Il rischio di attentati in Italia c'è, va monitorato attentamente" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Guerra Iran, Minniti parla di "rischio attentati in Italia": quali sono i pericoli reali legati al terrorismoL’escalation in Medio Oriente ha riportato a livelli altissimi l’attenzione su possibili attentati terroristici in Europa, Italia compresa. Iran, Minniti: “Rischio attacchi terroristici, Italia si muova come sistema Paese”(Adnkronos) – Italia a rischio attacchi terroristici? L'allarme arriva da Marco Minniti. 4 di sera, l'allarme del Generale Del Vecchio: Situazione insostenibileLa crisi in Medioriente viene affrontata in molti talk show televisivi. Tra questo la puntata di 4 di sera in onda il 16 giugno su Rete4. Ospite in studio il Generale Mauro Del Vecchio che ha messo in ... iltempo.it 4 di Sera, Paolo Del Debbio salta la conduzione: al suo posto Mario Giordano. Ecco cosa è successoCambio di programma improvviso a 4 di sera. Anzi, di conduttore. A dirigere lo studio non c'è infatti Paolo Del Debbio, sostituito all'ultimo da Mario Giordano. ilmattino.it