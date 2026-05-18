273 diciottenni e 138 centenari | ecco chi voterà per il sindaco di Venezia

Da veneziatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio elettorale del comune di Venezia ha pubblicato i dati relativi agli elettori che parteciperanno alle prossime elezioni comunali, previste per il 24 e 25 maggio e, in caso di ballottaggio, il 6 e 7 giugno. Tra i cittadini che si recheranno alle urne, ci sono 273 giovani di diciotto anni e 138 persone centenarie. Sono state fornite anche le istruzioni per il voto e gli orari straordinari dell'anagrafe per il rilascio della tessera elettorale.

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Il servizio elettorale del comune di Venezia ha diffuso i dati sugli elettori che sceglieranno il prossimo sindaco, il 24 e 25 maggio (o il 6 e 7 giugno in caso di ballottaggio), oltre alle istruzioni per votare e agli orari straordinari dell'anagrafe per il rilascio della tessera elettorale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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