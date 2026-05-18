Il 18 maggio è ricordato per eventi storici e criminali. In questa data, si segnala l’ascesa al potere di Napoleone, che ebbe ripercussioni sulla geopolitica europea. Nello stesso giorno, un boss mafioso catturato dopo undici anni di latitanza è stato trasferito in cella di sicurezza. Si tratta di un episodio che ha suscitato attenzione nelle cronache giudiziarie. Entrambi gli avvenimenti si sono verificati in periodi diversi, ma sono entrati nel racconto di questa data.

? Punti chiave Come ha cambiato il mondo l'ascesa di Napoleone in questo giorno?. Chi fu il boss mafioso catturato dopo undici anni di latitanza?. Cosa accadde a Mosca durante l'incoronazione di Nicola II nel 1896?. Perché la cometa di Halley ha attraversato la Terra nel 1910?.? In Breve 1450 fine rivolta Jack Cade a Londra e 1593 mandato arresto Christopher Marlowe.. 1804 Napoleone imperatore e 1933 Roosevelt firma atto Tennessee Valley Authority.. 1896 tragedia Campo di Chodynka con 1.389 morti durante incoronazione Nicola II.. 1910 passaggio Terra coda cometa Halley e 2018 schianto aereo L'Avana.. Il 18 maggio segna una data cruciale nella storia globale, passando dalle rivolte di Londra nel 1450 all’arresto del boss Nitto Santapaola nelle campagne di Mazzarrone nel 1993. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 18 maggio: tra l’ascesa di Napoleone e la cattura di Santapaola

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