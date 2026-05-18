18 05 – Modena nessuna radicalizzazione – Mandive arrivano i sub dalla Finlandia – Sinner principe del Foro
Il 18 maggio, a Modena, sono state condotte analisi sul cellulare di El Koudri, l’uomo che ieri ha investito la folla con un’auto. Finora, le indagini non hanno riscontrato segnali di radicalizzazione o estremismo. Nel frattempo, sono arrivati in città alcuni sub provenienti dalla Finlandia, senza che ciò sia collegato agli eventi di cronaca. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che continuano a seguire da vicino il caso. Anche il tribunale locale ha visto la presenza del noto avvocato del foro.
Home > Podcast > 1805 – Modena, nessuna radicalizzazione – Mandive, arrivano i sub dalla Finlandia – Sinner principe del Foro Non ci sono tracce di radicalizzazione nel cellulare di El Koudri, l’uomo che a Modena ha falciato la folla con l’auto. L’uomo che lo ha fermato, Signorelli: “Gesto doveroso, conoscevo il rischio”. Maldive, riprendono le operazioni per la ricerca dei corpi dei 4 italiani. Arrivati tre subacquei esperti dalla Finlandia. Internazionali Roma 2026, Sinner principe del Foro! Il numero 1 al mondo riesce nell’impresa 50 anni dopo il successo di Adriano Panatta. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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