100 Miglia del Lamone tra auto storiche sapori e percorsi della Bassa Romagna
Domenica 24 maggio, Villanova di Bagnacavallo sarà il luogo di svolgimento della “100 Miglia del Lamone”, un evento dedicato alle auto storiche che combina passione per le vetture d’epoca con degustazioni e itinerari attraverso la Bassa Romagna. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri, in collaborazione con il Consorzio Il Bagnacavallo e altri enti locali. La manifestazione prevede un percorso che coinvolge diversi punti della zona, con momenti dedicati alla promozione delle tradizioni enogastronomiche locali.
Domenica 24 maggio Villanova di Bagnacavallo ospiterà una nuova edizione della “100 Miglia del Lamone”, il raduno culturale ed enogastronomico riservato alle auto storiche promosso dall’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri, in collaborazione con il Consorzio Il Bagnacavallo e con il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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