Domenica 24 maggio si terrà il 10° Raduno di auto d’epoca a Castelfiorentino. L’evento si svolgerà in Piazza Gramsci, dove le vetture saranno esposte per tutta la giornata. Al termine dell’esposizione, si svolgerà un giro panoramico attraverso le colline della Valdelsa, con partenza dalla piazza. L’iniziativa coinvolge appassionati di auto storiche, che parteciperanno all’esposizione e al percorso attraverso le zone collinari della zona.

Domenica 24 maggio appuntamento in Piazza Piazza Gramsci e giro panoramico per le colline della Valdelsa. Iniziativa organizzata dagli “Amici di Castello” e dal Camet (Club Auto Moto d’Epoca Toscano)Circa trentacinque auto d’epoca sono attese per il 10° Raduno “Per la Via Francigena” in programma. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Sono pronto per l'aggiornamento del raduno di domani. reddit

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