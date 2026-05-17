Zielinski non dimentica Napoli | la risposta dopo lo Scudetto vinto con l’Inter
Piotr Zielinski ha recentemente celebrato il suo secondo scudetto, questa volta con l’Inter, dopo aver vinto il campionato con il Napoli. In un’intervista, il centrocampista polacco ha dichiarato di essere felice per entrambi i successi, senza fare distinzioni tra le due vittorie. Zielinski ha sottolineato l’importanza di questi traguardi nella sua carriera e ha ringraziato le rispettive squadre per il supporto ricevuto durante le stagioni vincenti.
Piotr Zielinski festeggia lo Scudetto con l’Inter dopo aver vinto il titolo col Napoli: il centrocampista polacco non traccia distinzioni tra i due trionfi. Zielinski e il paragone: due vittorie senza gerarchia. Al termine della partita contro l’Hellas Verona, il numero 16 nerazzurro ha parlato della sua stagione in maglia interista. “Sono contento che senza infortuni, con la fiducia giusta del mister e dello staff, ho dimostrato il mio valore”, ha dichiarato ai microfoni di Dazn. Quando gli è stato chiesto di comparare il successo attuale con quello dello Scudetto partenopeo, Zielinski ha scelto una strada netta. “ Sono due Scudetti speciali, spero di vincere ancora e di lottare l’anno prossimo su tutti i fronti”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
PIOTR ZIELISKI ZAPEWNIA WYGRAN W MECZU Z JUVENTUSEM!!!
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