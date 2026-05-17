Zielinski non dimentica Napoli | la risposta dopo lo Scudetto vinto con l’Inter

Piotr Zielinski ha recentemente celebrato il suo secondo scudetto, questa volta con l’Inter, dopo aver vinto il campionato con il Napoli. In un’intervista, il centrocampista polacco ha dichiarato di essere felice per entrambi i successi, senza fare distinzioni tra le due vittorie. Zielinski ha sottolineato l’importanza di questi traguardi nella sua carriera e ha ringraziato le rispettive squadre per il supporto ricevuto durante le stagioni vincenti.

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