ZES 2026 | sgravi contributivi al 100% per le nuove assunzioni nel Sud

Il governo ha annunciato un piano per le zone economiche speciali nel 2026, che prevede sgravi contributivi del 100% per le nuove assunzioni nel Sud. Lo sgravio è riservato alle imprese che non hanno già un contratto attivo con i dipendenti coinvolti. Per accedere al bonus, le aziende devono rispettare un limite massimo di dipendenti, che varia in base alle norme stabilite per le zone interessate. La misura mira a incentivare le assunzioni nelle aree designate.

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? Punti chiave Chi può beneficiare dello sgravio se ha già un contratto attivo?. Quali sono i limiti di dipendenti per accedere al bonus?. Come evitare la revoca immediata dell'agevolazione dopo l'assunzione?. Cosa resta escluso dal risparmio contributivo mensile di 650 euro?.? In Breve Sgravio del 100% con tetto massimo di 650 euro mensili per contratto.. Aziende con massimo 10 dipendenti nelle regioni della ZES unica.. Lavoratori sopra i 35 anni disoccupati da almeno 24 mesi.. Divieto di licenziamento per 6 mesi prima e dopo l'assunzione..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Con il tasso di disoccupazione al 5,2%, gli sgravi contributivi nel Sud mirano a stabilizzare l’occupazione meridionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ZES 2026: sgravi contributivi al 100% per le nuove assunzioni nel Sud ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BONUS INPS 2026: FINO A 800€ AL MESE PER LE ASSUNZIONI! BONUS DONNE, GIOVANI E ZES Sullo stesso argomento Assunzioni detenuti 2026: bonus fino a 520 euro e sgravi contributivi? Cosa scoprirai Come si ottiene il credito d'imposta durante la formazione professionale? Quali requisiti deve rispettare il contratto per attivare... Bonus giovani 2026, sgravi al 100% fino al 30 aprile: come funziona e cosa cambia per le assunzioniFino al 30 aprile le imprese possono accedere al massimo degli incentivi per assumere under 35 mai occupati a tempo indeterminato, con uno sgravio... Bonus Assunzioni, Ecco gli sgravi contributivi per il 2026I chiarimenti in tre circolari dell’Istituto che attuano le previsioni contenute nel decreto 1° maggio (dl n. 62/2026). I datori di lavoro del settore privato potranno godere di uno sgravio contributi ... pensionioggi.it Bonus assunzioni 2026, dall’INPS le istruzioni sugli incentivi per giovani, donne e ZESL’INPS pubblica le istruzioni sui bonus assunzioni 2026 per giovani, donne e ZES: requisiti, importi e durata degli incentivi. lavoroediritti.com