Il presidente ha affermato che l’utilizzo di droni contro Mosca rappresenta una risposta ritenuta necessaria alla Russia. Sono stati forniti dettagli sul modo in cui i droni sono riusciti a superare le difese russe, anche attraverso tecniche di elusione e rotte non convenzionali. La scelta di colpire Mosca, secondo quanto dichiarato, deriva da considerazioni strategiche e obiettivi militari specifici. Al momento, non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulle operazioni o sui mezzi impiegati.

? Punti chiave Come hanno fatto i droni a superare la difesa russa?. Perché Zelensky ha scelto proprio Mosca come bersaglio strategico?. Quali vulnerabilità strutturali sono emerse nei sistemi difensivi russi?. Come cambierà la postura del Cremlino dopo questa escalation?.? In Breve Droni ucraini hanno superato difese russe oltre 500 km dal confine nazionale.. Operazioni condotte con precisione dalle Forze di Difesa e dall'Sbu.. Attacchi mirati a Mosca rispondono ai bombardamenti russi sulle città ucraine.. Efficacia tecnologica evidenzia vulnerabilità strutturali nella difesa aerea della regione moscovita.. Zelensky dichiara che le recenti operazioni ucraine sono una risposta necessaria alla prosecuzione del conflitto da parte della Russia, dopo che alcuni droni hanno raggiunto la regione di Mosca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zelensky: ‘I droni a Mosca sono una risposta necessaria alla Russia

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Zelensky's Desperate New Year Attack: Putin Speaks, Ukraine Launches 168-UAV Barrage Across Russia

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