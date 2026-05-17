XI ciclo TFA Sostegno quando sarà attivato? Procedure possibili tempistiche normativa

Il XI ciclo del TFA sostegno è un nuovo percorso formativo che si prepara ad essere attivato. Al momento, sono state avviate le procedure per l’organizzazione e la definizione delle modalità di svolgimento. Le tempistiche previste indicano che l’attivazione potrebbe avvenire nei prossimi mesi, in base alle decisioni delle autorità competenti. La normativa di riferimento è stata aggiornata per gestire l’accesso e le modalità di svolgimento del ciclo, che rappresenta un passaggio importante per i futuri docenti di sostegno.

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