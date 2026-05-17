XI ciclo TFA Sostegno quando sarà attivato? Procedure possibili tempistiche normativa
Il XI ciclo del TFA sostegno è un nuovo percorso formativo che si prepara ad essere attivato. Al momento, sono state avviate le procedure per l’organizzazione e la definizione delle modalità di svolgimento. Le tempistiche previste indicano che l’attivazione potrebbe avvenire nei prossimi mesi, in base alle decisioni delle autorità competenti. La normativa di riferimento è stata aggiornata per gestire l’accesso e le modalità di svolgimento del ciclo, che rappresenta un passaggio importante per i futuri docenti di sostegno.
In arrivo il XI ciclo del TFA sostegno, principale via di accesso per la specializzazione dei docenti di sostegno in Italia. L’iter procedurale segue un protocollo amministrativo che vede il Ministero dell’Università e della Ricerca agire in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: TFA Sostegno XI Ciclo, boom di posti alla Primaria e spinta verso le regioni del Nord: requisiti e prove previste
TFA sostegno XI ciclo, su cosa prepararsi per affrontare al meglio le prove? Quadri di accesso dei cicli precedentiIn base alla normativa che ha disciplinato i cicli precedenti, l'accesso al TFA sostegno per l'XI ciclo è regolato da un articolato quadro normativo...
Il MUR ha avviato l'XI ciclo del TFA Sostegno: 30.241 posti per la specializzazione, con la scuola primaria e le regioni del Nord in testa al fabbisogno. Per chi punta alla specializzazione sul sostegno, la finestra si apre adesso. Leggi l'articolo completo: https:// - Facebook facebook
TFA sostegno XI ciclo: il percorso dell’Università Link per formare docenti specializzati nell’inclusione scolastica. Iscrizioni entro il 27 maggioL’università Link ha attivato il TFA Sostegno XI ciclo, il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità istituito ai sensi dell’art. 13 del D.M. 249/2010 ... orizzontescuola.it
Si accende il dibattito attorno ai percorsi di specializzazione destinati alla formazione dei docenti di sostegno: non risultano posti destinati alla scuola secondaria di secondo grado. Tutte le novità in vista del decreto attuativo. tuttoscuola.com/tfa-sostegno-x… x.com
TFA sostegno XI Ciclo: Posti e tempi previsti per l’avvio e la conclusione del percorso di specializzazione sul sostegnoIl Ministro dell’Istruzione e del Merito con nota n° 7496 del 25 marzo 2026, ha comunicato al MUR il fabbisogno di 30.241 docenti da specializzare per il sostegno agli alunni con disabilità della scuo ... tecnicadellascuola.it