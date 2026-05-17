XI ciclo TFA Sostegno quando sarà attivato? Procedure possibili tempistiche normativa

Da orizzontescuola.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il XI ciclo del TFA sostegno è un nuovo percorso formativo che si prepara ad essere attivato. Al momento, sono state avviate le procedure per l’organizzazione e la definizione delle modalità di svolgimento. Le tempistiche previste indicano che l’attivazione potrebbe avvenire nei prossimi mesi, in base alle decisioni delle autorità competenti. La normativa di riferimento è stata aggiornata per gestire l’accesso e le modalità di svolgimento del ciclo, che rappresenta un passaggio importante per i futuri docenti di sostegno.

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In arrivo il XI ciclo del TFA sostegno, principale via di accesso per la specializzazione dei docenti di sostegno in Italia. L’iter procedurale segue un protocollo amministrativo che vede il Ministero dell’Università e della Ricerca agire in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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